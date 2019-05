Tourisme / Rencontre du MTTA avec des Start-up : " Une très belle initiative du Ministre de nous convier à ce type d'événement" (Ndèye A. Voyel, Bonjour Sénégal)

« Bonjour Sénégal » est une start-up sénégalaise lancée en Février 2018 et dédiée à la promotion de la destination Sénégal. Son objectif principal est de faire découvrir toute la richesse touristique, artisanale et culturelle du Sénégal en facilitant l'accès à ces informations pour les résidents, les expatriés ou les voyageurs qui cherchent du contenu pratique (photos, vidéos, articles...) et des activités pour sortir et s'amuser au Sénégal. Elle promeut également les acteurs locaux du tourisme sénégalais (hôtels, maisons d'hôtes, transport privé, musées, artisans, restaurants...) qui, pour la plupart, n'ont pas de présence sur Internet et favorise l'échange interculturel entre voyageurs et locaux en proposant des voyages sur mesure et des expériences authentiques répondant aux envies des clients. Parce qu'évoluant dans le secteur, elle a pris part à la rencontre organisée par le MTTA, M. Alioune Sarr.

Ce dernier a eu l'ingénieuse idée de réunir autour d'une même table la DER et des Start-up. Selon, Ndèye A. Voyel de Bonjour Sénégal, qui a pu bénéficier sur place d'une promesse de financement de la DER, cette rencontre est " une très belle initiative du Ministre de nous convier à ce type d'événement"