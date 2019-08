Le "Grand Carnaval de Dakar" prévu les 8, 9 et 10 Novembre 2019, ouvrira la haute saison touristique de manière festive. Selon l'initiatrice de ce projet, Mme Fatou Kassé Sarr, "le Grand Carnaval de Dakar" fera voir au monde entier les Sénégalais dans leur diversité et le fait qu'ils sont prêts à accueillir leurs amis."



En effet, les 14 régions du Sénégal "défileront en costumes traditionnels et paraderont toutes ensemble, au rythme des danses et des musiques régionales et ce, pour la 1ère fois. Vous y admirerez des démonstrations de Bakk, Simb, Koumpo, des battles de percussions et bien d'autres surprises. Vous y découvrirez les multiples facettes du Sénégal et la richesse culturelle de ces territoires ", a-t-elle fini par conclure...