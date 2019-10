Tourisme : "Dakar plages propres" au Lac Rose pour vaincre l'insalubrité

Comme ce fut le cas il y'a quelques semaines à la plage de Yoff, le programme "Dakar Plages Propres" poursuit son objectif. Le projet est initié par la société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO). Ce samedi c'est au tour du Lac Rose. La population est sortie faisant équipe avec les agents de l'UCG et de ladite société pour nettoyer les alentours du Lac. Munis de râteaux, pelles et brouettes, les notables de la zone, délégués de quartier, hommes femmes et enfants ont répondu présent. Ils encouragent l'initiative et promettent de veiller à sa pérennisation...