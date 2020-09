Tourisme / Crédit hôtelier : « Presque 2.300 structures ont été financées » (Aliou Gning, Ct/MTTA)

Dans le cadre du programme de résilience économique et sociale, l'État a mis en place un soutien pour atténuer les impacts négatifs de la Covid-19 dans tous secteurs d'activités. Ainsi, le ministère du tourisme et des transports aériens, dans le cadre du crédit hôtelier, a bénéficié une financement de 15 milliards de FCFA . Selon Aliou Gning, Conseiller technique du Ministre du tourisme et des transports aériens, en charge du crédit hôtelier, "on a reçu un financement de 15 milliards de FCFA dont les 10 milliards ont été reçus. Sur instruction du ministre, presque 2300 structures ont été financées. Le financement a été réparti ainsi, 354 établissements d'hébergement touristiques ont été financés, 125 agences de voyages, 341 restaurants, 340 guides touristiques, 858 artisans qui sont dans les sites touristiques, 168 guides piroguiers, 137 vendeurs d'objets d'art, mais également la réserve de Bandia et le Golf de Saly, toute cette chaîne en a bénéficié".