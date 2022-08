Tour préliminaire de la Ligue des champions : Le Casa Sport tombe sur la JS Kabylie…

Le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs CAF a eu lieu ce mardi 09 août après-midi en Égypte. À l'issue de l'exercice, le Casa sports est tombé sur la JS Kabylie pour le premier tour préliminaire.



Les champions du Sénégal 2022 seront opposés aux vice-champions Algériens pour ce premier acte de la Ligue africaine des champions.



Le Casa fera le déplacement en Algérie pour y disputer la manche aller entre le 9 et le 11 septembre 2022 avant de recevoir une semaine plus tard, la JS Kabylie au Sénégal entre le 16 et le 18 septembre.



En cas de qualification, l’entraîneur des Verts, Ansou Diadhiou et ses poulains devraient croiser soit le ASKO (Togo) ou le Nouadhibou (Mauritanie) pour le second tour de ces préliminaires.



Pour cette saison 2022 – 2023, la CAF a déjà annoncé des innovations dont la suppression de la phase des poules avec des matches à élimination directe dans un format en aller et retour (07 – 9 octobre / 14 – 16 octobre 2022)