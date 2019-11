Tour de cadrage de la Coupe CAF : ESAE élimine Générations Foot et file en finale

Qualification historique pour ESAE FC. Le club béninois s’est qualifié mardi pur la phase de groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF en sortant Génération Foot.



Que ce fut dur. Victorieux à l’aller 1-0 à Thiès, les Béninois partaient avec les faveurs des pronostics. Sauf qu’en face, Génération Foot n’était pas à Cotonou pour se laisser faire. La preuve juste avant la mi-temps, quand Chérif Bayo ouvre le score pour les Sénégalais.



La seconde mi-temps est âprement disputée mais aucune des deux équipes n’arrive à trouver la faille. Score final 0-1, 1-1 sur l’ensemble des deux matchs. Direction les tirs au but.



Dans cette séance, ESAE rate son prremier tir tandis que Génération Foot transforme le sien. Le club sénégalais fait la course en avant jusqu’à son 4è tir de la série. 3-3 à l’issue de la première série et place au coup KO. Les Béninois transforment leur tir quand Marcel Dandjinou stoppe celui des sénégalais.



Africa Top Sport