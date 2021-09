Toulouse : Arrestation d'un américain d'origine sénégalaise pour escroquerie sur des ventes d'automobiles portant sur près de 150 millions Cfa.

Quatre ans après sa remarquable disparition, un américain d'origine sénégalaise a été interpellé au Portugal.



En effet, cet as de l'escroquerie avait délesté une dizaine de victimes toulousaines d'une somme de 131.270.412 Fcfa avant de disparaître dans la nature. Les faits se sont déroulés entre 2015 et 2017 grâce à une série d'arnaques aussi simples qu'efficaces.



Installé en France depuis 2015, notre compatriote s'était spécialisé dans la vente automobile. Il achetait des voitures à l'étranger et les revendait en Haute-Garonne à des prix attractifs. Et pour rassurer les clients les plus sceptiques, le suspect déclarait même être à la tête de deux sociétés. Ses affaires semblaient florissantes jusqu'au jour où dix acquéreurs de ces automobiles se sont aperçus que les kilomètres affichés au compteur n'étaient pas réels.



Le vendeur s'était visiblement arrangé pour les baisser. Visé par dix plaintes, ce spécialiste de la navigation en eaux troubles va préparer minutieusement sa sortie. Alors que les policiers le traquaient, il aurait ouvert plusieurs comptes dans un établissement bancaire puis les aurait approvisionnés avec de faux chèques et des virements frauduleux. Grâce à ces plans, il a détourné la somme de 140 000 euros.



Une fois cet argent en poche, il se rendit aux États-Unis où il devient un vendeur dans une concession pendant que la justice française tentait de le trouver. Un mandat d'arrêt européen sera diffusé auprès de toutes les autorités internationales concernées.



Après 4 ans de fuite, le malfaiteur fera preuve de négligence à la fin du mois d'août. En voyage au Sénégal pour voir sa famille, il a pris un avion pour retourner aux États-Unis sans relever que le vol ferait escale au Portugal.



Malheureusement pour lui, à son arrivée à l'aéroport, les autorités portugaises vont immédiatement le repérer et l'appréhender. Il a ensuite été transféré à Paris puis à Toulouse où il est actuellement placé sous contrôle judiciaire en attente de son jugement...