Toubacouta : USDA/ PSEM inaugure une nouvelle unité de référence de transformation pour tirer la production du mil

La localité de Toubacouta vient de bénéficier d'une toute nouvelle unité de référence de transformation du mil. En effet, la cérémonie d'inauguration de ce joyau a été paraphée en présence des autorités administratives et locales, ainsi que des responsables du projet USDA/ PSEM/ CLUSA, initiateur dudit projet.



Ledit projet en collaboration avec les coopératives et les entreprises de transformation, a lancé la réflexion sur la mise en place d'unités à des lieux stratégiques dans sa zone d'intervention. Dans la foulée, USDA/ PSEM a procédé à la construction des unités de Kaffrine, Guent Kaye et de Toubacouta.



La cérémonie avait donc pour objectif de faire un transfert officiel de cette unité construite à Toubacouta à l'entreprise de transformation bénéficiaire, mais aussi de confier le suivi à la collectivité locale qui a largement contribué à la concrétisation du projet.



À noter que les responsables de ces unités tests ont contribué de leur côté en nature ( le terrain, l'eau, le sable, l'entretien des ouvriers, l'électrification, l'achat primaire de la matière première à raison d'au moins 10 tonnes de mil au démarrage).