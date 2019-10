Toubab Dialaw : « 2800 relais communautaires en élevage, vont subir une formation et nous comptons assurer le suivi » (Safiétou Diop, conseillère genre au MEPA)

Les chefs de services régionaux du pays se réunissent actuellement à Toubab Dialaw sous la houlette du ministère de l’Elevage et des productions animales. « Ils ont la lourde tâche de former plus de 2800 relais communautaires en élevage qui seront choisis dans les communes du pays », a dit Mme Safiétou Diop, conseillère genre au MEPA venu représenter le ministre Samba Ndiobène Ka. Ce projet qui entre dans le cadre du programme One Health, a pour objectif la mise en place dans chaque collectivité territoriale, de quatre relais pour accompagner le chef de poste vétérinaire dans l’exercice de ses fonctions. Selon toujours la conseillère genre au MEPA, « C’est dans cette optique que notre ministère compte sur les Communes pour la réussite de ce projet qui renforce les politiques de l’élevage et accompagne les professionnels du sous-secteur à la base », a t-elle déclaré lors du lancement de l’atelier des formateurs des relais communautaires en élevage qui se tient du 21 au 25 octobre 2019 à Toubab Dialaw...