Touba / Violences électorales : Serigne Abdoul Lahad Mbacké appelle l’État à prendre ses responsabilités.

Le fils de Serigne Tahir Falilou qui dénonce les violences électorales avec mort d’homme, appelle les chefs religieux à prêcher la bonne parole pour un retour au calme et à la paix des esprits. Serigne Abdoul Lahad Mbacké d’inciter les candidats à la présidentielle du 24 février à mettre en avant les enseignements de Serigne Touba dont le discours avant-gardiste tournait toujours autour de la paix avec quatre piliers fondamentaux que sont l’intention, les actions, les discours et l’entourage qui doivent tous tirer leur essence de la paix pour atteindre le sommet. Le jeune marabout qui met également en garde contre les discours ethnicistes, rappelle à l’Etat sa responsabilité à garantir aux citoyens des élections libres et apaisées, mais surtout à leur garantir le droit de vote pour éviter ce qui s’était passé à Touba lors des élections législatives en mettant l’accent sur la sécurité des personnes et de leurs biens.