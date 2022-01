Touba : Un homosexuel piégé et appréhendé par les éléments de « Xudamoul Khadim »

Les éléments de la deuxième police religieuse de Touba, Xudamoul Khadim, avec des preuves irréfutables ont démasqué un homosexuel au quartier Khaïra.



Ayant pour mission de veiller au respect des règles et principes de la ville de Touba, les éléments de Xudamoul Khadim, dans la nuit du mardi au mercredi, au quartier de Khaïra, ont pris dans un traquenard un homosexuel qui s'apprêtait à passer à l'acte avec celui qu'il croyait son partenaire.



Selon le responsable du Dahira, Xudamoul Khadim, Modou Diop Diaobé, tout est parti d'une information de sources concordantes relative aux pratiques d'actes contre nature du nommé M.D. « Après avoir reçu cette information comme quoi il est un habitué des faits, on a tenté de le piéger. C'est ainsi qu'on a demandé à un de nos éléments de se mettre en contact au téléphone avec lui pour parler d'homosexualité.



Ainsi le mis en cause tombera à pieds joints dans le piège, n'hésitant pas à lui proposer de l'argent pour des relations sexuelles, allant même jusqu'à lui envoyer des vidéos dans lesquelles des homosexuels sont en pleins ébats », a relaté Modou Diop Diaobé.



À l'en croire, M.D a été alpagué, vers 20 heures, au moment où il s'apprêtait à honorer son rendez-vous. Selon lui, n'eut été son intervention, l'homosexuel aurait subi la fureur de la foule qui s'est vite regroupée sur les lieux après que l'information se soit répandue comme une traînée de poudre.



Les éléments du Dahira Xudamoul Khadim l'ont finalement conduit au commissariat de police spéciale de Touba sis à Dianatou.

Source libération