Touba Toul : Le directeur de l'école Touba Toul 1 décède de la Covid19 et deux enseignants sont suivis à domicile.

Les parents d'élèves et les apprenants de l'école élémentaire de Touba Toul 1 ne savent plus où donner de la tête. Pour cause, deux enseignants sont atteints de Covid19. Quant au directeur de l'école, il est décédé de la maladie à coronavirus. Les deux enseignants sont suivis à domicile.

Les services d'hygiène ont procédé à une opération de désinfection de ce temple du savoir. Pour l'instant, les cours n'ont pas encore redémarré...