Touba : Sokhna Aïda Diallo aperçue chez Serigne Cheikh Saliou Mbacké.

Va-t-on vers un dégel entre Serigne Saliou Thioune et Sokhna Aïda Diallo ? Les avis sont discordants à ce propos et parfois pessimistes sur toute la ligne.



Pourtant, un miracle pourrait se produire. Des rumeurs confortées par une vidéo annoncent que Sokhna Aïda Diallo s'est rendue chez Serigne Cheikh Saliou et pourrait accepter de suivre la voie qui lui est tracée. Un autre grand chef religieux dont le nom est, pour le moment, tenu secret aurait pris part à la rencontre.



Une source proche de la maison du fils de Serigne Saliou Mbacké jure la main sur le cœur que la dame n'a pu rencontrer le dignitaire mouride.



Qu'est-ce qui a découlé de cette rencontre, si tant est qu'elle a eu lieu? Mystère et boule de gomme !