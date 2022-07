Touba : Pape Djibril Fall au marché Occas égratigne les gouvernants, dénonce l’assainissement et déroule le programme des Serviteurs dans la ville sainte.

Le leader du mouvement les MPR/ Les Serviteurs s‘est déplacé ce lundi à Touba dans le cadre de la campagne électorale qui en est à son 9e jour. Après avoir effectué des ziara dans la ville sainte de Touba et dans certaines zones assez reculées de Ndiarème, la délégation conduite par Pape Djibril Fall et la coalition Les Serviteurs/ MPR se sont rendus au marché Occas à la rencontre des commerçants.



Une occasion pour le jeune candidat et tête de liste des Serviteurs d’écouter les préoccupations de ces familles qui s’activent dans ce marché Occas. « Dans ce marché, les difficultés liées à l’assainissement sont énormes. Nous avons bien écouté les commerçants qui se sont plaints des hommes politiques qui leur ont toujours fait des propositions jamais respectées », a fustigé la tête de liste des Serviteurs/MPR.



Dans un autre registre, Pape Djibril Fall insiste sur l’industrialisation dans plusieurs secteurs dans la ville sainte. Pour parvenir à résoudre ces difficultés, le candidat des Serviteurs promet de faire le plaidoyer sur la situation que traversent ces commerçants et industriels du marché Occas une fois à la 14e législature dans laquelle leur coalition compte participer en masse avec le soutien de la ville sainte.