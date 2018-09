Touba : Les commerçants du marché Ocass remercient Abdoulaye Sylla de Ecotra Sa

Après avoir subi pendant des années des inondations et de nombreuses difficultés, les commerçants du Marché Ocass de Touba se frottent les mains depuis le début de la saison des pluies et pour cause, car ils se disent soulagés par les importants travaux de réparation et d’assainissement effectués l’année dernière par l’entreprise Ecotra Sa.



En effet, la société de BTP de l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla a changé complètement le quotidien des commerçants du Marche Ocass de Touba en déployant d’importantes ressources matérielles et humaines pour éradiquer les inondations qui hantaient depuis plusieurs années le sommeil des commerçants de l’un des plus importants carrefours commerciaux du Sénégal.



Aujourd’hui, selon Seyni Dieng responsable du marché Ocass de Touba, grâce à Ecotra Sa, le problème de l’assainissement du marché n’est plus qu’un mauvais souvenir.



Les commerçants et riverains du Marché Ocass de Touba ont tenu à témoigner leur entière satisfaction au Président de Ecotra Sa, M. Abdoulaye Sylla...