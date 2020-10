Touba : Le retentissant témoignage de Mamadou Kassé (Dg Sicap), sur Serigne Mbacké Madina.

La page du Magal fermée, il y a quelques jours, restait encore la nécessité de soulever un pan de l’histoire du mouridisme marquée par quelques petits-fils de Serigne Touba. Pour avoir passé un bon moment durant son jeune âge dans le fief de Serigne Mbacké Madina, Mamadou Kassé, le directeur général de la Sicap a tenu à faire un petit portrait de l’homme qui, dit-il, a marqué son temps par ses bonnes actions et son exemplarité.



Du nombre des fidèles de Serigne Cheikh Bombaly, M. Kassé, rencontré chez lui le jour du Magal, s’est montré très disposé à parler de Serigne Mbacké Madina. ‘’C’est un homme que j’ai rencontré et dont j’ai connu les largesses. Il a prié pour moi et il est tout pour mes proches et moi. On disait que deux des petits fils de Serigne Touba, Cheikh Gaïndé Fatma et Serigne Mbacké Madina, ibn Serigne Mouhamadou Moustapha, étaient assimilables à ce qu’on appelle ‘’zahir’’ (l’explicite) et le bâtiin’’ (le fond). Ce sont deux hommes que j’ai fréquentés, il y a de cela plusieurs décennies’’, a dit Mamadou Kassé qui entendait présenter brièvement le saint homme.



Pour lui, parler de Serigne Mbacké Madina n’est pas chose simple. ‘’Il faut un long entretien pour dresser le portrait de Serigne Mbacké Madina. Voilà un homme qui caractérise la générosité, la bonté, l’humilité et j’en passe. Il est à l’image de Serigne Touba, dans ses comportements et les actes qu’il qu'il posait. C’est un féru de lecture des versets du Saint Coran. On disait, en son temps, que si le fondateur du mouridisme revenait en vie, beaucoup de ses proches allaient changer d’attitude, sauf Serigne Mbacké Madina qui s’est toujours illustré en exemple’’, a confié le Dg de la Sicap, au micro de Dakaractu.