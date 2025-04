Touba : La fondation « Serigne Guèye » voit le jour pour perpétuer l’héritage social et spirituel d’un homme de valeur et se veut une structure solidaire

Une nouvelle initiative philanthropique vient d’être lancée à Touba sous l’impulsion de la famille de Serigne Guèye, figure emblématique connue pour son engagement envers les plus démunis. La fondation portant son nom a officiellement été créée avec pour mission de perpétuer sa vision de solidarité et de soutien aux populations vulnérables.



Un héritage de générosité



Serigne Guèye, décrit comme « plus proche des ancêtres » par ses proches, a marqué son époque par sa générosité et son attachement aux valeurs communautaires. Inspirés par son exemple, les membres de sa famille ont décidé de structurer son héritage à travers cette fondation, dont l’objectif principal est d’investir dans le secteur social. Au cœur des actions prévues : l’accompagnement des nécessiteux, le soutien à la santé physique des populations, et la consolidation des structures communautaires locales, à l’image de Touba Ca Kanam.



Les initiateurs, dont Serigne Guèye, le Président, insistent sur l’autonomie financière de la structure. « Nous n’attendons aucun financement extérieur, sauf si les contributions proposées respectent nos valeurs et s’alignent sur notre vision », précisent-ils. Cette position vise à préserver l’essence de la fondation de toute influence étrangère, tout en restant ouverte aux partenariats « sains » et éthiques.





La fondation annonce un soutien concret aux initiatives locales, notamment dans le domaine de la santé, pour permettre aux populations de « prendre en charge leur bien-être physique ». Par ailleurs, elle entend renforcer les actions de Touba Ca Kanam, acteur clé du développement communautaire. La dimension spirituelle n’est pas en reste : soutenir l’Islam, pilier identitaire de la région, figure parmi ses engagements.



Un fonds de démarrage a déjà été débloqué pour lancer les premières activités, bien que son montant n’ait pas été dévoilé. Pour les habitants de Touba, cette fondation incarne un espoir de continuité dans l’œuvre sociale de Serigne Guèye, tout en répondant aux défis actuels de précarité et d’accès aux soins.