Touba : La délégation de la coalition Yewwi Askan Wi est arrivée à dans la ville sainte.

Les deux camps de l’opposition ont été annoncés ce jeudi dans la ville sainte dans le cadre de la célébration du Grand Magal de Touba. La coalition Yewwi Askan Wi est arrivée avec une forte délégation dans laquelle on remarque le président du parti républicain pour le progrès, Déthié Fall, Ousmane Sonko de Pastef, Aïda Mbodj de And Saxal Liguey, Habib Sy du parti de l’Espoir et de la modernité/ Yaakaru Rew Mi, Boubacar Camara du mouvement Jengu, Abdou Karim Fall, Cheikh Guèye, le Dr Babacar Diop de FDS/ Les Guélewars, et le Dr Cheikh Tidiane Dièye du mouvement Senegaal Biñu Beug.



Au cours de cette visite, la coalition se rendra également à Mbacké chez Serigne Mame Mor Mbacké pour présenter leurs condoléances à la famille du fils du deuxième Khalife de Touba, Serigne Falilou Mbacké.