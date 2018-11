(Touba) LAT DIOP SANS FIORITURES : « Ils sont nombreux les gens qui habitent Touba qui combattent le Président Sall, sans pouvoir dire pourquoi ils le combattent, car ce monsieur a tout fait pour Touba »

'' Je suis venu à Touba apporter ma contribution, consolider les acquis. Mon seul objectif est d'aider les responsables au niveau local à remporter la prochaine Présidentielle. Nous rencontrons quelques difficultés dans la zone. Je ne suis intéressé par aucun poste politique. Je ne veux être ni maire de Mbacké, ni Hcct etc... Personne ne peut, à lui tout seul, gagner Touba. ''

Ainsi a parlé, dimanche, Lat Diop lors de son Méga meeting organisé au quartier Ndoyène. Autant dire que le leader politique, jusque-là politiquement confiné à Guédiawaye, a réalisé un coup de maître pour avoir d'une part réussi une grosse mobilisation et d'autre part regroupé l'essentiel des responsables politiques locaux de Touba et de Mbacké dans un même lieu.



Dans son discours, le leader politique qui a réussi à débaucher ces dernières semaines plusieurs leaders de l'opposition, se chargera de servir un cinglant réquisitoire à ce collège de religieux qui combattent le Président Macky Sall sans pouvoir dire pourquoi ils le combattent exactement. '' Ils ne vous diront pas pourquoi ils le combattent parce qu'ils ne le savent pas. Et pourtant ce que le Président a fait pour Touba, il ne l'a fait nulle part ailleurs. Aucun mouride n'a fait plus que lui et je pèse bien des mots. ''



Il vantera les vertus de l'autoroute Ila'a Touba avant de saluer le nouvel engouement à Touba par l'envie de réélire le Président Macky Sall. Plusieurs responsables politiques ont pris part à la rencontre. C'est le cas du maire Abdou Mbacké Ndao, de l'honorable député Baye Maguette Diakhaté, de Madame Néné Ndiaye (Hcct), de Sokhna Mame Say Mbacké, de Alla Sylla...