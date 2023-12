Touba Kane : Ousmane Diop octroie un million FCFA aux populations, promet de régler leurs doléances et les invite à élire Amadou Bâ

Dans le cadre de ses activités de massification pour soutenir le candidat de la coalition BBY, le leader du mouvement Alliance Wallu Askan Wi (AWA), Ousmane Diop était à Touba Kane un village situé dans la commune de Koul (Tivaouane). Dans ces 18 villages qui manquent presque de tout, surtout dans les villages de Ndiakhaté, Maka Diaw et Keur Gaye , Ousmane Diop a invité les populations à soutenir le PM à la présidentielle 2024. Un pari gagné d'avance vu la considération de ce fils du terroir qui promet de régler ces vieilles doléances dans cette localité. "Notre compagnonnage avec le Président Macky Sall et le candidat de BBY est fondé sur la loyauté et la demande que vous avez faite pour le raccordement électrique de votre localité, rassurez-vous, il sera effectif s'il plaît au bon Dieu", a laissé entendre Ousmane Diop. Selon lui, les populations de Touba Kane n'ont pas été oubliées dans les programmes de l'État. Je peux vous assurer que vous n'êtes pas laissé en rade, tout au contraire c'est juste un travail technique qui nécessite un dispatching méticuleux. Je ne saurais vous raconter des contre-vérités, les complaintes relatives à l'accès à l'eau et le raccordement électrique ne seront que de vieux souvenirs et le président Amadou BA s'est fermement engagé dans cette perspective dans son programme politique". Le leader de AWA est revenu sur les élections locales et législatives soulignant son engagement au sein de BBY au détriment de Idrissa Seck, Talla Sylla et tant d'autres. "Je devais être député mais j'ai été enlevé des listes à cause de Idy. Pourtant, je n'ai pas quitté le navire par loyauté. Et Idy qui était l'instigateur de ma défenestration, il est de quel camp maintenant? Quid de Talla Sylla? Mon fils porte son nom, il a fait allégeance au Président Macky Sall. Il a été maire de la ville de Thiès mais a joyeusement servi tout le monde sauf mes militants et moi", crache-t-il. Revenant sur le PM, Ousmane Diop fera remarquer que l'histoire lui a donné raison pour avoir toujours soutenu dans les médias que " Amadou BA serait le candidat idéal pour Benno et qu'il devrait être le plan A jusqu'à X Y Z de notre coalition et l'histoire m'a donné raison". Face aux populations du village, Touba Kane, Ousmane Diop dira : "Je tiens solennellement à vous dire que si vous accompagnez Amadou Ba que je vous suggère comme futur président de la République, si vous votez pour lui à la présidentielle 2024 pour l'élire au 1er tour, sachez que tout ce qui contribuerait à améliorer vos conditions de vie, redorer le blason de la chefferie, magnifier la sagesse de nos hommes religieux, reconsidérer la femme, engager les jeunes mais surtout consolider la vie humaine vous sera servi à votre table et volonté. Je prends l'engagement, solennellement ici". Il, a, cependant, octroyé un appui financier d'un million FCFA aux populations en guise de soutien dans leurs activités génératrices de revenus. Il a également salué au passage le maire de Koul du PDS, Modou Fall et son adjoint, Serigne Ibra du PDS qui ont pris part à ce grand événement, les responsables et militants de BBY dans ladite localité ainsi que l'opposition.