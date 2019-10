Touba / Eau, assainissement, inondations : Les assurances de Aly Ngouille Ndiaye face au Khalife des Mourides...

Elles représentent des questions centrales qui préoccupent beaucoup la ville sainte de Touba. Dans ce contexte de célébration du 18 Safar, la question relative à l'hydraulique reste donc un facteur important. Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, en prenant la parole au cours de la cérémonie officielle, a confirmé cette volonté du chef de l'État de résoudre la question de manière définitive. "Le président de République lors de sa dernière visite vous a réitéré son engagement à inciter ses ministres à contribuer au travail dans la ville sainte", réaffirme t-il au Khalife.

Il dira ainsi, que " même à travers les 30 forages, le souci lié à l'eau persiste. Ce qui pousse le gouvernement à réfléchir sur la manière d’obtenir une eau de qualité même si cela nécessite de la trouver aux environs de la ville sainte pour donner à Touba une quantité d'eau suffisante et de qualité".

Une réfection de certains forages est aussi à l'ordre du jour, pour une bonne prise en charge de la question hydraulique dans la ville sainte.

D'autre part, le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye est revenu sur la question de l'assainissement : "sans plus attendre, le gouvernement a reçu l'instruction venant du Chef de l'État de revoir la problématique des inondations et de s’atteler à la résoudre.

Une initiative qui verra sa mise en exécution juste après le Magal avec une forte implication du gouvernement sous l'impulsion du Chef de l'État, Macky Sall...