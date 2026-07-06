Touba— coups et blessures volontaires : une dispute autour d’un troupeau finit à coups de gourdin, M. Diop condamné à six mois ferme

Une colère née dans les champs
Les faits remontent au 28 décembre dernier à Touba. D’après L’Observateur, l’affaire a démarré après l’entrée du troupeau de vaches de C. Sow dans les champs de M. Diop. Très remonté face à cette situation, M. Diop s’en est pris verbalement à C. Sow, le couvrant d’injures.
La tension est rapidement montée. Lorsque C. Sow a répliqué, M. Diop a perdu son sang-froid et l’a violemment attaqué.
De violents coups de gourdin
Selon le récit rapporté par L’Observateur, M. Diop a asséné plusieurs coups de gourdin à C. Sow, notamment à la tête, au torse et à la colonne vertébrale. Pris par surprise et sous la violence des coups, la victime s’est effondrée au sol.
C. Sow a ensuite été secouru par ses camarades, qui l’ont conduit à l’hôpital de Touba. Son état a nécessité l’établissement d’un certificat médical attestant d’une incapacité temporaire de travail de 90 jours.
Une plainte et une arrestation dès le lendemain
Après les faits, C. Sow a porté plainte contre M. Diop. Ce dernier a été arrêté dès le lendemain, puis placé sous mandat de dépôt.
Devant le juge, M. Diop a reconnu les faits. Pour sa défense, il a expliqué avoir averti C. Sow à plusieurs reprises avant que la situation ne dégénère.
Deux millions réclamés par la victime
Toujours hospitalisé au moment de la procédure, C. Sow a réclamé deux millions de FCFA à titre de dommages et intérêts. La défense, assurée par Me Diongue, a tenté d’obtenir la clémence du tribunal en invoquant l’excuse de provocation.
Mais cet argument n’a pas suffi à écarter la responsabilité du prévenu.
Six mois ferme et 1,5 million FCFA à payer
Rendant son verdict séance tenante, le juge a reconnu M. Diop coupable de coups et blessures volontaires. Il l’a condamné à six mois d’emprisonnement ferme.
Le tribunal l’a également condamné à verser 1,5 million FCFA de dommages et intérêts à C. Sow.
Les faits remontent au 28 décembre dernier à Touba. D’après L’Observateur, l’affaire a démarré après l’entrée du troupeau de vaches de C. Sow dans les champs de M. Diop. Très remonté face à cette situation, M. Diop s’en est pris verbalement à C. Sow, le couvrant d’injures.
La tension est rapidement montée. Lorsque C. Sow a répliqué, M. Diop a perdu son sang-froid et l’a violemment attaqué.
De violents coups de gourdin
Selon le récit rapporté par L’Observateur, M. Diop a asséné plusieurs coups de gourdin à C. Sow, notamment à la tête, au torse et à la colonne vertébrale. Pris par surprise et sous la violence des coups, la victime s’est effondrée au sol.
C. Sow a ensuite été secouru par ses camarades, qui l’ont conduit à l’hôpital de Touba. Son état a nécessité l’établissement d’un certificat médical attestant d’une incapacité temporaire de travail de 90 jours.
Une plainte et une arrestation dès le lendemain
Après les faits, C. Sow a porté plainte contre M. Diop. Ce dernier a été arrêté dès le lendemain, puis placé sous mandat de dépôt.
Devant le juge, M. Diop a reconnu les faits. Pour sa défense, il a expliqué avoir averti C. Sow à plusieurs reprises avant que la situation ne dégénère.
Deux millions réclamés par la victime
Toujours hospitalisé au moment de la procédure, C. Sow a réclamé deux millions de FCFA à titre de dommages et intérêts. La défense, assurée par Me Diongue, a tenté d’obtenir la clémence du tribunal en invoquant l’excuse de provocation.
Mais cet argument n’a pas suffi à écarter la responsabilité du prévenu.
Six mois ferme et 1,5 million FCFA à payer
Rendant son verdict séance tenante, le juge a reconnu M. Diop coupable de coups et blessures volontaires. Il l’a condamné à six mois d’emprisonnement ferme.
Le tribunal l’a également condamné à verser 1,5 million FCFA de dommages et intérêts à C. Sow.
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