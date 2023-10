TotalEnergies innove avec la Carte Africa Pass pour une expérience client inégalée

Dans une démarche constante d'amélioration de son offre pour mieux servir sa clientèle et renforcer la

fidélité de ses clients, TotalEnergies annonce le lancement de sa Carte Africa Pass. Ce service

révolutionnaire permet aux clients de la marque d'effectuer divers achats dans les stations-services

TotalEnergies , offrant ainsi une expérience client améliorée et une plus grande flexibilité.

La Carte Africa Pass a été conçue avec un objectif clair : répondre aux besoins des chauffeurs, et

gestionnaires de flotte en leur permettant d'effectuer des achats dans nos stations-service lors de leurs

déplacements transfrontaliers, elle simplifie leur expérience et leur offre un accès facile à une gamme



complète de produits et services.



Tout cela est disponible dans plus de 90 stations-service spécialement adaptées aux poids lourds,



notamment au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso et au Togo.



TotalEnergies est déterminé à continuer d'innover et à offrir des solutions exceptionnelles à ses clients. La

Carte Africa Pass est une étape importante dans cette direction, et nous sommes impatients de voir



comment elle améliorera l'expérience de nos clients.