Total Sénégal annonce ses 15 finalistes du Challenge Startupper de l’Année par Total

Armande Marie Louise Lo, Mandabio , transformation produits agricoles

, transformation produits agricoles Cheikh Ahmad Tidiane Ndiaye, Follow Jant , Energie renouvelable

, Energie renouvelable Ibrahima Ba, incubateur gastro pouce , Restauration

, Restauration Ibrahima Diallo, Nous recyclons , Recyclage de déchets

, Recyclage de déchets Khalifa Philippes Diarra, Reguleum , Recyclage de déchets

, Recyclage de déchets Madeleine Brigitte Davilla Diène, Sensac , Recyclage de déchets plastiques

, Recyclage de déchets plastiques Marième Diatta, Colaitrans , Production de produit agricole

, Production de produit agricole Mohamed Sarr, ONIRIQ , Energie renouvelable

, Energie renouvelable Nafissatou Diouf, SenVitale , Identification biométrique

, Identification biométrique Ndeye Fatou Fall, SOS-Sang , Collecte des données pour les donneurs de sang

, Collecte des données pour les donneurs de sang Ndeye Marième Ndiaye, Plas Tech Energy , Transformation des déchets solides

, Transformation des déchets solides Papa Samba Ngom, Noflaye Solaire , Energie renouvelable

, Energie renouvelable Saidatou Khadidiatou Al Amina Diop, Yafali , Lutte contre la malnutrition

, Lutte contre la malnutrition Thierry Léopold Kabou, Téralko , Valorisation produits locaux

, Valorisation produits locaux Youssou Touré, Wélov ‘it, Transport par tricycle

M. Hamady SY, Directeur Général, TOTAL SENEGAL

Mme Emmanuelle CORREA, DAF Adjoint, TOTAL SENEGAL

Mme Fatima AGNE, Chargée de mission, Action TANK Sénégal

M. Omar CISSE, CEO, INTOUCH GROUP

M. Massamba DIOP, Directeur Général, SOS MEDECIN

Mme Rokhaye Solange NDIR, Chef de département RSE et partenariats, SONATEL ORANGE

M. Ameth AMAR, Directeur Général, NMA SANDERS

M Loïc TREGUY, Directeur Exécutif, VILLAGE PILOTE

[[1]]url:#_ftnref1 Afrique du Sud, Algérie, Angola, Botswana, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Chili, Congo, Côte d’Ivoire, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Fidji, Gabon, Ghana, Guinée Conakry, Guinée équatoriale, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Liban, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Maroc, Ile Maurice, Mauritanie, Mexique, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Philippines, Pologne, République Dominicaine, République Tchèque, Roumanie, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tunisie, Vietnam, Zambie et Zimbabwe et concernant la France ne sont concernés que la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, la Polynésie et la Réunion.

Au terme du processus de sélection des dossiers soumis pour l’édition 2018-2019 du Challenge Startupper de l’Année par Total au Sénégal, la liste des 15 candidats retenus pour accéder à la finale du concours, s’établit comme suit (par ordre alphabétique) :Ces projets ont été sélectionnés parmi plus de 900 inscrits, via un questionnaire et une phase de vote « Share for Likes », avant d’être étudiés par des professionnels de l’entreprenariat social.Les 15 finalistes viendront présenter leur projet lors de deux journées « pitch », durant lesquelles ils recevront un coaching et passeront devant le jury local, composé de :À l’issue de cette sélection finale, ce jury annoncera le 01 mars 2019, le nom des 3 lauréats de l’édition 2018-2019 du Challenge Startupper de l’Année par Total au Sénégal. Ces jeunes entrepreneurs recevront une aide financière pouvant aller jusqu’à 8 199 462 Francs CFA, un accompagnement personnalisé de la part de Total Sénégal et bénéficieront d’une campagne de communication pour donner de la visibilité à leur projet. Le label « Coup de cœur féminin » sera également attribué à l’une des finalistes afin d’encourager son projet. Tous seront par ailleurs distingués lors d’une cérémonie officielle de remise des prix.Le Challenge Startupper de l’Année 2018-2019 par Total, organisé simultanément dans 55 pays[[1]]url:#_ftn1 ̶ dont 37 en Afrique, 11 en Asie-Pacifique et Moyen-Orient, 4 en Amériques, 3 en Europe ̶ réaffirme la volonté de Total de soutenir le développement socio-économique des pays dans lesquels le Groupe est implanté à travers le monde. Il contribue localement au renforcement du tissu social, à travers l’appui apporté aux entrepreneurs les plus innovants, dans la réalisation de leur projet.La liste complète des finalistes ainsi que le règlement complet du concours sont disponibles sur le site dédié : https://startupper-of-the-year-challenge.total.com/fr/challenges/senegal?lang=fr