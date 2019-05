Top 500 des entreprises les plus performantes d’Afrique : La Sonatel seule société sénégalaise dans le top 100, la SDE en queue de peleton

Le magazine « Jeune Afrique » a, dans son édition hors-série, publié les 500 entreprises les plus performantes d’Afrique. Un classement dominé de la tête et des épaules par les entreprises de l’Afrique Australe, notamment Sud-africaine. Sur les 500 entreprises, 229 proviennent de cette partie de l’Afrique. Elle est suivie par l’Afrique du Nord avec les entreprises Marocaines bien représentées dans ce classement. L’Afrique de l’Ouest continue la dégringolade dans ce classement. Avec 9,9% du chiffre d’affaires cumulé des 500 entreprises, elle se retrouve à 7,4% cette année. Quant aux entreprises représentées la 1ère qui pointe dans ce classement est la Sonatel à la 77ème place. La SENELEC est à la 178 ème place. Avant elle vient la Sar à la 142 ème place. Total Sénégal est classée à la 235 ème place suivie de Sonatel Mobiles à la 250 ème place. La sénégalaise des eaux (SDE) est en queue du peleton à la 499 ème place.



Juste relever que les plus grandes hausses sont à chercher du côté du Burkina avec Orange Burkina, et la plus grande baisse en Tanzanie.