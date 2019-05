Top 20 RFI : Mbaye Diagne sacré roi des buteurs africains d'Europe

Avec 30 buts marqués en Super-lig, championnat turc, le Sénégalais Mbaye Diagne finit la saison 2018-2019 en tête du classement des meilleurs buteurs africains d’Europe dans le Top 20 RFI. Le Tunisien Hamdi Harbaoui et le Tanzanien Aly Samatta, du championnat belge, complètent le podium.



D’autres sénégalais font aussi partie de cette liste de buteurs africains évoluant dans les plus grands championnats européens. Ils s’agissent de Sadio Mané, 4e avec 22 buts et de Papiss Demba Cissé qui occupe la 12e place avec 16 buts.