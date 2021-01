Top 1000 mondial des meilleures universités : Le Royaume-Uni et les États-Unis dominent, l’Afrique au bas du podium, le Sénégal ‘’Out’’.

Le classement 2020 des meilleures universités au monde selon le Times Higher Education.



Fondé en 1971, The Times Higher Education Supplement, est un journal mensuel domicilié à Londres (Royaume-Uni) et spécialisé dans le domaine des études supérieures. Il procède tous les ans au classement des meilleures universités au monde.







À l’international, le classement 2020 du Times Higher Education demeure dominé par le Royaume-Uni et les États-Unis. L’université britannique d’Oxford se hisse à la première place devant le California Institute of Technology et l’université de Cambridge.







Les États-Unis et le Royaume-Uni sont omniprésents dans le top 20 du classement. L’Université d’Oxford, l’université de Cambridge et le collège Impérial de Londre du Royaume-Uni occupent respectivement la 1ère, la 3ème et la 10ème place du tableau avant de céder le podium aux établissements américains qui dominent le top 20 avec la présence de 15 universités d’excellence dans le tableau.







Parmi les meilleurs se retrouvent l’Institut de technologie de Californie (2ème), l’Université de Stanford (4ème), l’Institut de technologie de Massaschusetts (5ème), l’Université de Princeton (6ème), l’Université de Harvard (7ème), l’Université de Yale (8ème) et l’Université de Chicago (9ème).







L’établissement français entré pour la première fois en 2019 dans le top 50 du palmarès reste dans le classement et ouvre la voie à 4 autres universités qui atteignent le top 200.



Il s’agit de l’Université PSL Paris-Sciences-et-Lettres qui occupe la 45e place.







Le regroupement d’établissements (Chimie ParisTech, École nationale des chartes, École normale supérieure, École pratique des hautes études, ESPCI Paris, Institut Curie, MINES ParisTech, Observatoire de Paris et université Paris-Dauphine) conserve son rang (41e).







À noter également la présence de Sorbonne Université à la 80e place. On retrouve aussi l’École Polytechnique qui intègre le top 100, avec sa 93e place. L’Université de Paris (qui comprend Paris Diderot, Paris Descartes et l’Institut de Physique du Globe de Paris) et Télécom Paris se classent également dans le top 200 avec respectivement la 130e et 188e place. Une belle performance pour les établissements parisiens.







L’AFRIQUE FRANCOPHONE RELÉGUÉE AU BAS DU CLASSEMENT, LE SÉNÉGAL ‘’OUT’’.







1.400 universités de 92 pays évaluées selon 13 critères. Jugées selon leur rayonnement international, la qualité de leur enseignement ou encore l’influence de leur travaux de recherche, les 55 universités africaines classées ont du mal à se démarquer des établissements anglo-saxons et européens.







Le constat est particulièrement mitigé pour la zone francophone. Parmi les 18 établissements que le continent africain place au palmarès mondial, 15 se situent au-delà du top 1000 et tous se situent en Afrique du Nord.







L’Algérie est le pays le plus représenté d’Afrique francophone avec huit (8) institutions citées. L’université de Sétif 1 son établissement le mieux classé se hisse dans la tranche des 600 à 800e et occupe la 12ème place du classement africain. L’université de Béjaïa fait également partie de cette tranche et se positionne à la 21e place du classement continental. Autre établissement francophone dans le top 1000, l’université Sidi Mohamed Ben Abdallah au Maroc gagne 9 places au classement africain et se classe 17e.







Du reste, les trois meilleures universités d’Afrique du Sud notamment l’Université du Cap (136e), Université du Witwatersrand (194e) et (251-300e) forment comme souvent le podium africain. Le pays est très bien représenté avec 9 établissements dont 2 au top 200 mondial et 4 au top 10 africain.







Le Sénégal est totalement absent du classement mondial des meilleures universités. Dans le classement 2020 du Times Higher Education qui répertorie les 1000 meilleures universités, aucun établissement d’enseignement supérieur n’est sur le podium. Considérées comme des établissements d’excellence, l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) ou encore l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) classées souvent parmi les meilleures de l’Afrique francophone, ne figurent pas dans le classement mondial.