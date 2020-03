Tom Hanks et son épouse annoncent avoir contracté le coronavirus.

Tom Hanks a annoncé sur Instagram qu’il avait été testé positif au coronavirus. C’est également le cas de sa femme Rita Wilson. Ils étaient tous les deux en Australie pour la pré-production du film de Baz Luhrmann, “Elvis Presley”. Dans ce film, Tom Hanks joue le rôle du colonel Tom Parker, manager de longue date de Presley.







Tom Hanks a expliqué qu’il s’était senti très fatigué tandis que sa femme avait des frissons régulièrement. “Comme si nous avions un rhume, et quelques douleurs corporelles. Et une légère fièvre aussi. Pour bien faire les choses, parce que c’est nécessaire dans le monde actuellement, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous sommes positifs.”







Tom Hanks et sa femme doivent rester en isolement “aussi longtemps que la sécurité et la santé publique l’exigeront.” Il confie qu’ils doivent aviser “au jour le jour”.