Tokyo 2021 : Hugues-Fabrice Zango décroche la 1ère médaille de l’histoire du Burkina Faso

Le triple-sauteur Hugues-Fabrice Zango a remporté la médaille de bronze, et la 1ère de son pays dans des Jeux olympiques. À Tokyo, le pays d'Afrique de l'Ouest a envoyé sept athlètes, mais les espoirs de gloire olympique reposaient en grande partie sur son porte-drapeau sauteur, Hugues-Fabrice Zango. « C’est une grande fierté justement d’être le premier à avoir ramené une médaille pour le Burkina Faso. Je voulais ramener le plus beau métal pour mon pays et pour moi-même. Malheureusement, c’est tombé sur le bronze », a-t-il réagi au micro de RFI. « Mais ça reste une belle chose pour le Burkina parce qu’on marque l’histoire dans ces Jeux olympiques et on ouvre le compteur pour les générations futures ».

Le Burkinabè, qui vit et s'entraîne désormais à Béthune, dans le nord de la France, arrive lancé sur ces Jeux olympiques. En janvier, il battait le record du monde en salle dans sa discipline (18,07 m). Début juillet, il s'offrait le record d'Afrique en plein air (17,82 m).

« Je viens de suivre de bout en bout la magnifique performance de notre grand champion Hugues-Fabrice Zango qui offre au Burkina Faso sa première médaille olympique. Merci Hugues pour cette médaille de bronze. Nous sommes tous fiers de toi », a immédiatement salué le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré.