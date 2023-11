Togo vs Sénégal : Les Lions sont bien arrivés à Lomé …

Le vol qui convoyait l’équipe nationale de football du Sénégal a bien atterri ce lundi après-midi sur le tarmac de l’aéroport international de Lomé (Togo.) Après un peu plus de 8 heures de vol, les joueurs et l’ensemble du staff Sénégalais ont pu fouler le sol togolais accueillis par une dizaine de supporters qui ont fait le déplacement.



Les Lions sont désormais à moins de 24 heures de leur match contre les éperviers ce mardi 21 novembre (16h00 Gmt), pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026. Un succès leur permettait de faire le plein de points et occuper sereinement la tête du groupe B.



Mouhamadou Moustapha GAYE