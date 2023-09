Togo: le président Gnassingbé remanie son gouvernement

Le président togolais Faure Gnassingbé a procédé à un remaniement de son gouvernement, nommant notamment un diplomate comme ministre de la Sécurité, selon un décret.



Aucun motif n'a été avancé pour ce remaniement, qui concerne huit ministères et intervient alors que le pays se prépare à des élections législatives et locales dont la date n'a pas été annoncée, mais qui se tiendront cette année selon le président Gnassingbé.



Calixte Madjoulba, ambassadeur du Togo dans plusieurs pays, dont la France depuis 2010, remplace le général Damehame Yark, qui était ministre de la Sécurité et de la protection depuis 2012, selon le décret annoncé vendredi soir par la télévision d'Etat. Le général Yark a lui été nommé ministre de l'Eau.



Le ministre de l'Administration territoriale, Payadowa Boukpessi, un des fidèles du président, est remplacé par le colonel Hodabalo Awate, actuel préfet d'Agoe-Nyive, une zone qui couvre six communes de Lomé.



Les dernières élections législatives avaient eu lieu en 2018, boycottées par les principaux partis d'opposition qui dénonçaient des "irrégularités" dans le processus électoral.



Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir en 2005 après la mort de son père, le président Gnassingbe Eyadema, qui régnait sur le pays depuis 38 ans. Il a depuis été réélu à l'issue de scrutins tous dénoncés par l'opposition.