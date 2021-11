Togo – Sénégal (19h00 Gmt) : Un match de « préparation » pour des Lions déjà qualifiés aux barrages…

Ce jeudi, à 19h00, sur la pelouse du stade de Kégué de Lomé, il s’agira donc d’un match qui ne sera pas décisif pour les Lions.



Mais, cette rencontre reste tout de même importante pour le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé soucieux de roder davantage son équipe. Et, peut-être de dévoiler ses nouveaux atouts dont le marseillais, Pape Guèye dans l’entrejeu ou encore Papa Cissé et ou Abdoulaye Seck en défense centrale avec le forfait de Abdou Diallo.



Une sorte de préparation pour le sélectionneur des Lions qui pourrait aussi légèrement remanier son onze de départ au gré de l’état de forme physique des uns et des autres mais aussi en fonction de la physionomie de la rencontre qui s’annonce très physique avec beaucoup de duels en perspective.



Il faudra noter que les confrontations entre Lions et Éperviers n’ont jamais été faciles même si le Sénégal a légèrement inversé la tendance. En 25 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Sénégal totalise 9 succès, pour 8 revers et 8 matches nuls. Un tableau pour le moins équilibré sur le papier en tous cas. Du reste, les Lions avaient dominé les Togolais à Thiès, le 1er septembre dernier sur la marque de 2-0, lors de la manche aller.