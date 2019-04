Togo / Le sélectionneur Claude Leroy limogé !

Claude Leroy, a été remercié par le Togo après son échec durant les éliminatoires de la CAN Égypte 2019. En plus de cela, les supporteurs Togolais ont exigé le départ de leur entraîneur qui n’a pas réussi à amener le Togo en Égypte, éliminé par le Bénin lors de la dernière journée des éliminatoires cette CAN. Une sortie du français sur la pointe des pieds. Et déjà, dans les coulisses, les potentiels candidats au remplacement de Le Roy se pressent…