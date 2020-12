Toglou / Incinération de produits impropres : « Les organisations comme l'Unacois devraient être là et après sensibiliser les commerçants pour une bonne gestion des stocks… » (Momath Cissé, ASCOSEN)

Plus de 274 T 831 de produits impropres à la consommation ont été incinérées à Toglou par le Ministère du Commerce et des PME.



Un soulagement en demi-teinte dans la mesure où le nombre de produits nocifs aux populations est passé hors contrôle, selon Momath Cissé le vice-président de l’ASCOSEN. « On a détruit une certaine quantité, mais le contrôle doit se faire à posteriori, d’où la nécessité de sensibiliser les consommateurs à avoir un instinct de regarder la date de péremption et la composition des produits qu’ils achètent sur le marché… Les organisations comme l'Unacois devraient être là et après sensibiliser les commerçants pour une bonne gestion des stocks… » , a-t-il ajouté.



Ces produits retirés du marché au motif de péremption, non-conformité, tromperie sur la qualité, défaut de fabrication, tournent autour de 665 Millions de FCFA. Ils ont été incinérés ce 28 Décembre 2020 à Toglou dans le département de Rufisque, en présence de la Ministre du Commerce et des PME, Aminata Assome Diatta…