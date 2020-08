Tobène / Guy Marius Sagna fait de graves révélations : « Des tombes vidées, les restes jetés dans une fosse commune pour du phosphate »

À l'occasion de la conférence de presse des travailleurs de la Société d’études et de réalisation des phosphates de Matam (S.E.R.P.M.S.A), l'activiste Guy Marius Sagna est revenu sur le problème des habitants de Tobène et des ICS. Selon lui, la recherche de phosphates est à l'origine de ce tiraillement entre les villageois de Tobène et les ICS. C'est la raison pour laquelle, dit-il, ces derniers ont vidé des tombes avant de jeter les restes dans une fosse commune pour du phosphate.



« Il faut que Macky Sall nous dise les tenants et les aboutissants de la question du phosphate. Il faut également qu'il nous dise comment est géré le phosphate pour que des pères de famille restent plus de (dix) 10 mois sans salaire alors qu'un (1) bateau de phosphate peut payer pendant trois (3) ans soixante quinze (75) salariés », a laissé entendre Guy Marius Sagna.