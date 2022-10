Tivaouane : le Président Macky Sall promet de renforcer les travaux impulsés dans la ville sainte.

Serigne Mouhamadou Mansour Ibn Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh a accueilli au complexe El Hadji Malick Sy, le Chef de l’Etat, Macky Sall et sa délégation composée du ministre d’Etat, directeur de cabinet du Président de la République, Abdoulaye Daouda Diallo, du ministre de l’intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, du ministre du travail entre autres personnalités du gouvernement. En effet, le Chef de l’Etat, Macky Sall, a effectué, ce jeudi, à Tivaouane une visite en prélude du Gamou. C’est une venue qui s’explique par la portée de la célébration du Maouloud, a d’emblée fait savoir le gardien de la constitution dans son discours prononcé devant les fidèles Tidianes.

Le président de la République a saisi la tribune pour magnifier l’empreinte du fondateur de la ville sainte, El Hadji Malick Sy dans la commémoration de la nuit marquant la naissance du Prophète (Psl). Dans ses propos, Macky Sall a également salué la constance de Tivaouane qui est resté deux (2) ans durant sans célébrer le Gamou à cause de la pandémie de la Covid-19. Pour lui, la démarche adoptée par Tivaouane accompagnée de prières a permis de vaincre la maladie. Sur le plan des travaux impulsés dans la ville sainte, le président Macky Sall a promis de renforcer l’engagement du gouvernement à poursuivre les projets sur le plan infrastructurel, énergétique, hydraulique entre autres. Dans sa lancée d’actions tendant à assouplir les difficultés des populations sénégalaises causés par la conjoncture notamment la crise que traverse l’humanité avec la guerre en Ukraine, le président de la République a sollicité des prières auprès du Khalife des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour pour une facilitation de la tâche. Tivaouane a pour sa part salué le Chef de l’Etat pour son déplacement. La famille Sy représentée par Serigne Mouhamadou Mansour Ibn Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh a toutefois exprimé ses vifs remerciements à l’endroit du Président Macky Sall au nom du Khalife Serigne Babacar Sy Mansour et a prié pour une réussite dans sa mission.