Tivaouane : Yellamine Goumbala et le mouvement « Andu nawlé » distribuent de l’aide alimentaire

Yellamine Goumbala et le mouvement « Andu nawlé » de Tivaouane ont apporté leur soutien aux populations par un don de plusieurs tonnes de riz et de sucre. Ceci en prolongement de l'aide alimentaire du gouvernement en ces temps de pandémie et durant ce mois béni de ramadan. Ils ont aussi profité de l'occasion pour fustiger la théâtralisation dans la distribution des aides, qui met souvent en scène, sous le feu des projecteurs, les démunis recevant des denrées de leur bienfaiteur; on peut aider tout en préservant la dignité humaine. C’est pourquoi ils ont fait le choix de remettre, dans la plus grande discrétion, des tickets de don à retirer aux chefs de ménage ciblés...