Tivaouane : Serigne Moustapha Sy tance El Hadj Issa Sall et annonce des sanctions...

Le guide des moustarchidina wal moustarchidaty, Serigne Moustapha Sy a comme d'habitude fait dans des révélations. Cette fois ci, Serigne Moustapha est revenu sur les scènes de violence que le PUR a vécues à Tambacounda et qui ont occasionné deux morts, sans compter la condamnation de leur chauffeur, Ibrahima Ndoye à 6 mois d'emprisonnement.

" Il y a un moment, le PUR avait atteint une vitesse de croisière. Et c'est d'ailleurs, la source de tous nos problèmes à Tambacounda."

De son discours, il ressort qu'entre El Hadj Issa Sall et lui le fossé se serait élargi bien avant l'élection présidentielle. Aussi, la participation de El Hadj Issa Sall au dialogue national sans son aval serait la goutte de trop qui a certainement fait déborder le vase. Devant les fidèles, il tenu a souligner : "J'ai vu Issa Sall prendre part au dialogue national, mais sachez qu'il l'a fait sans mon aval". Poursuivant son propos, le responsable moral du Dahiratoul Moustarchidina wal moustarchidaty a tenu à informer les fidèles et militants du PUR que "d'éventuelles sanctions seront prises." Selon lui, Issa Sall n'est ni Président du parti PUR, encore moins le secrétaire général..."