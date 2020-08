Tivaouane : Serigne Babacar Sy Mansour magnifie les témoignages de Serigne Saliou Ibn Serigne Bara sur sa « modeste personne »

Très sensible aux témoignages de Serigne Saliou Mbacké Ibn Serigne Mouhamadou Lamine Bara sur sa modeste personne, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour n'a pas tardé à reprendre la balle au rebond.



En marge de la visite du promoteur de lutte, Aziz Ndiaye qui a fait le déplacement dans la sainte ville de Tivaouane pour amener sa contribution dans la lutte contre la pandémie à covid-19, Serigne Babacara Sy Mansour s'est dit très touché par les éloges du petit-fils de Serigne Touba (Rta).



D'une pierre deux coups, le Khalife des Tidianes dans un verbe unificateur a rappelé à qui veut l'entendre que "nous partageons tous (Mouride, Tidiane, Layène, Khadr) la même religion : Islam". D'où, estime-t-il, l'importance de cultiver une entente cordiale entre musulmans.



Poursuivant, Serigne Babacar Sy Mansour a rendu un vibrant remerciement au petit-fils de Serigne Touba. "Je remercie du fond du coeur Serigne Saliou Mbacké Ibn Serigne Mouhamadou Lamine Bara. J'ai entendu tout le bien qu'il a dit sur moi. Si toutes les qualités qu'il m'a adressées son réels, je prie Dieu pour qu'il m'aide à rester dans cette lancée. Si, tel n'est pas le cas, je prie le Seigneur pour qu'il veille sur mon âme", a-t-il d'emblée fait savoir.



Non sans souligner que le petit fils de Serigne Touba (Rta) a fait des témoignages qui lui vont droit au coeur. "Nékal Tidiane, nékal mouride li am solo, nékal Djioulite té nité", a-t-il déclaré.



Pour rappel, l'accès à la tente où se trouvaient les autorités, lors de la cérémonie funèbre de Mansour Kama, avait été refusé au Khalife des Tidianes par un gendarme qui ne l'avait pas reconnu à cause du masque qu'il portait. Fort heureusement, il sera reconnu et invité à rejoindre une place de choix. Mais à la grande surprise de la foule qui assistait à la cérémonie de levée du corps, Serigne Babacara Sy Mansour déclinant la proposition, a préféré, rester debout pour affronter la chaleur. C'est sur ces entrefaites que Serigne Saliou Ibn Serigne Bara Mbacké avait fait une sortie dans les réseaux sociaux pour magnifier la démarche du Khalife des Tidianes.