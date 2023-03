Tivaouane / Série de cambriolages à Thilmakha : 4 membres du gang arrêtés à Mékhé et Keur Massar.

Dans la nuit du 16 février dernier, une série de cambriolages a été commis dans la commune de Thilmakha, une localité située dans le département de Tivaouane, par une bande organisée de malfaiteurs.

Ces derniers lourdement armés ont successivement cambriolé deux points d'argent, 3 boutiques et un magasin de vulgarisateur emportant avec eux une somme d'argent estimée à 7 millions de francs CFA et du matériel.

Après avoir ouvert une enquête et grâce à des investigations poussées, les éléments de la section de recherches de Thiès ont pu mettre la main, le 26 février à Mékhé et le 27 à Keur Massar, sur 4 membres du gang. L'enquête suit son cours...