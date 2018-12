Tivaouane/ Rocambolesque affaire de vol de plusieurs tonnes de riz et de sucre chez le Khalife : un homme de confiance pointé du doigt

Une rocambolesque affaire de vol de plusieurs tonnes de riz et de sucre pollue l’atmosphère chez le Khalife général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour à Tivaouane. Tout est parti d’une patrouille de la police en pleine nuit. Les policiers sont tombés sur deux individus convoyant du riz et du sucre à bord d’une charrette. Interpellés, ils étaient incapables de donner des explications cohérentes sur la provenance et la destination de la marchandise.



Ensuite, soumis au feu roulant des questions de la brigade des recherches du commissariat de Tivaouane, ils ont fini par lâcher le morceau. D’après leurs explications, le riz et le sucre ont été dérobés dans le magasin de Sokhna Aïda Sy épouse du Khalife. Une perquisition chez le charretier permettra aux enquêteurs de se rendre compte de l’ampleur des dégâts avec la découverte de 3 tonnes de sucre. Et c’est l’homme de confiance de l’épouse du Khalife qui est pointé du doigt. Ce dernier aurait d'ailleurs disparu dans la nature...