Tivaouane Peulh /Thiaroye Gare : Les parents des deux détenus ‘’dédommagés’’ à hauteur de 2 millions chacun

L’engagement pris vendredi dernier par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, concernant la présentation de condoléances aux familles des deux détenus décédés à la Maison d’arrêt de Rebeuss, a été matérialisé ce lundi 2 septembre 2019. Le Garde des Sceaux, Me Malick Sall qui s’est rendu auprès des familles éplorées des deux défunts, a présenté les condoléances de l’État. Outre le message de réconfort aux proches endeuillés, il a remis une enveloppe de 2 millions de nos francs.



Ceux qui ont pris la parole au nom des familles des disparus ont tous exprimé leur gratitude vis-à-vis de l’État pour son assistance et son attitude depuis l’accident qui les a privés de leurs enfants. Le père de Cheikh Ndiaye comme celui de B. Mané ont tous prié pour l’État. Cet État représenté par le ministre de la Justice, Me Malick Sall. Lequel était accompagné du secrétaire général dudit ministère et du directeur de l’Administration pénitentiaire (Dap) le Colonel J. B. Bocandé, entre autres...