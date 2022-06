Tivaouane-Peulh / Niague : le mouvement B.A.S. hausse le ton et menace de boycotter les législatives de 2022.

Le responsable politique de la mouvance présidentielle, Bassirou Ka, a organisé, ce mercredi 15 juin 2022, une conférence de presse pour lister et porter à la connaissance des autorités gouvernementales, les différentes difficultés que vit la commune de Tivaouane-Peulh/Niague, dans son ensemble.



En effet, selon le président du Mouvement BOLO AND SOXALIKU, Bassirou Ka, sa commune vit ses moments les plus sombres depuis son rattachement au département de Rufisque. Actuellement, la commune de Tivaouane Peulh-Niague est frappée par un problème généralisé de manque d’infrastructures, de déficit d’éclairage public, ainsi qu’une insécurité qui règne depuis toujours dans cette localité.



Pourtant, dira Bassirou Ka, la commune de Tivaouane-Peulh-Niague regorge d’énormes potentialités telles son énorme assiette foncière et sa forte démographie.

Cependant, Bassirou Ka et compagnie exigent l’érection immédiate d’un poste de police, ainsi qu’un lycée et sollicitent également une bonne représentativité des leaders de la commune dans les instances de decision.



Aussi, menaçant de boycotter les élections législatives de juillet 2022, les membres de ce mouvement invitent le président de la République à accorder plus d’attention à leur commune, tout en renouvelant leur engagement envers les politiques publiques du président Macky Sall...