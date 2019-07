Tivaouane Peulh-Niague : Les populations s'insurgent contre l'excès de vitesse des chauffards.

Les populations de Tivaouane Peulh-Niague sont en colère contre les chauffards qui ne respectent pas les règles de conduite. Elles ont ainsi organisé une randonnée pédestre pour sensibiliser les chauffeurs et les autorités au respect du code de la route. La randonnée, organisée ce dimanche 14 juillet 2019, aura duré plus de quatre tours d'horloge pour fustiger les accidents récurrents qui surviennent sur cet axe mal éclairé et sans ralentisseurs.