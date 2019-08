Tivaouane Peulh Extension : Victimes de démolitions "illégales" des populations tirent sur le maire Aziz Diop.

Le 07 Août 2019, des populations de Tivaouane Peulh extension, ont été surpris par des engins qui ont tout détruit sur leur passage. Selon, Boubacar Sèye, porte parole des victimes, "ces démolitions ont été effectuées sans document juridique, sans document administratif et sans sommation." Toujours, selon lui, les pertes s'élèvent à plus de 100 millions de francs et il invite le maire Aziz Diop à venir les rencontrer...