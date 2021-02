Tivaouane Peulh : Deux boas d'environ 3.5 m extraits du bassin Tawleck de la cité Apix.

Les populations de cité Apix de Tivaouane Peulh peuvent pousser un grand ouf de soulagement. En effet, les sapeurs-pompiers ont mis la main sur deux boas qui mesurent chacun plus de 3 m. Ces deux animaux ont été extraits d'un bassin qui porte le nom de Tawleck non loin d'une zone habitée de cette paisible cité de la commune de Tivaouane Peulh Niague, ce 12 février.

Selon les infos reçues, ils ont été aperçus par des passants qui ont par la suite alerté les pandores et les sapeurs-pompiers. Après des heures de recherche, les soldats du feu ont réussi à mettre la main sur les deux reptiles de taille non négligeable.

Selon le sergent Demba Diop de la 14ème compagnie d'incendie de Rufisque, "ils ont été capturés en vie par notre équipe dans ce bassin de rétention. Ils vont être remis au service compétent qui va assurer le suivi des opérations..." Une situation qui n'a pas manqué de susciter l'inquiétude chez les populations qui ne sont pas habituées des faits...