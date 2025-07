Tivaouane Peulh : Descente musclée de la Gendarmerie dans les quartiers chauds — Drogue, armes et mineur enchaîné au menu !

Vendredi noir pour les malfaiteurs à Tivaouane Peulh. Dans une opération coup de poing menée ce 19 juillet 2025, la brigade de proximité a lancé une vaste offensive contre le trafic de drogue et le banditisme, de 15h à 22h, dans les zones criminogènes de sa circonscription.



Première cible : le quartier Namora, où trois individus ont été appréhendés. L’un d’eux, surpris en pleine activité illicite, a tenté de fuir en se jetant du haut d’un immeuble après avoir dissimulé de la drogue. Une tentative désespérée qui s’est soldée par son arrestation.



La patrouille a ensuite élargi ses actions aux cités Apix et Yeksen, zones connues pour leur insécurité, afin d’approfondir les investigations.



Bilan de l’opération :



Saisies effectuées :

• 70 plis de Kushi (drogue de synthèse)

• 100 grammes de chanvre indien

• 6 téléphones portables (dont 3 iPhones et un Samsung S24)

• 1 arme blanche d’environ 50 cm

• 1 matraque électrique

• 1 appareil VNSV Quake (shisha)



Interpellations :

• 3 individus pour trafic de drogue et détention illégale d’armes

• 1 suspect pour vol de bétail

• 1 enfant talibé retrouvé seul, les pieds enchaînés, suscitant une vive émotion au sein des forces de l’ordre



Cette opération de salubrité sécuritaire traduit la volonté ferme de la Gendarmerie nationale de traquer sans relâche les fauteurs de trouble et de ramener la quiétude dans les zones sensibles.