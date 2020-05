Tivaouane / Lutte contre le Covid-19 : Abdoulaye Ndiaye Ngalgou appuie l'État dans l'effort de guerre.

Dans le cadre de la lutte contre le covid-19, le leader du mouvement "And Défar", Abdoulaye Ndiaye Ngalgou ne cesse d'appuyer des populations de Tivaouane et Mboro. Dès que la pandémie a été annoncée au Sénégal, le président de "And Défar" avait déboursé 10 millions francs Cfa en gel hydro-alcoolique et autres produits de désinfection destinés aux services publics de Tivaouane, aux daaras et aux populations. En sus du confinement des daaras sur ordre du Khalife de Tivaouane, 45 tonnes de riz leur ont été distribués. Sans relâche auprès des populations de Mboro et de Tivaouane, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou vient de distribuer à nouveau 35 tonnes de riz et mille grosses de sucre. Des actes hautement magnifiés par le premier magistrat de Mboro et le sous-préfet de Méouane. Ainsi, face à la pandémie, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou a invité les populations au respect scrupuleux des règles barrière pour barrer la route à la maladie. Car d'après lui, "mieux vaut prévenir que guérir".