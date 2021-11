Tivaouane / Locales 2022 : Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum accueille en grande pompe les leaders de Yewwi Askan Wi.

Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi étaient à Tivaouane ce week-end pour l'investiture du candidat de la coalition YAW, Sidy Ababacar Niang pour la mairie de Tivaouane.



Ce fut un événement effervescent pendant lequel une foule en liesse a répondu présent au Terrain Préfecture pour acceuillir avec leur guide moral les leaders de la coalition YAW. Comme pour le meeting de Dakar, les militants et partisans ont réussi le pari de la mobilisation et ont fait vibrer Tivaouane sous les couleurs de la coalition Yewwi Askan Wi pour investir le candidat Sidy Ababacar Niang.



Durant leurs speeches, ils n'ont pas manqué de lancer des avertissements au Président Macky Sall. Le guide moral des Moustarchidines, Serigne Moustapha Al Makhtoum est revenu sur ce qui l'a poussé à adhérer à la coalition YAW. Ainsi avec cet allié de taille du Parti de l'unité et du rassemblement (PUR), ladite coalition risque de faire mouche lors des élections territoriales 2022 dans la sainte ville de Tivaouane.