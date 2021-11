Tivaouane / Locales 2022 : Ousmane Sonko émet des réserves sur le couplage des élections et Aïda Mbodj promet une victoire de YAW.

La coalition Yewwi Askan Wi (YAW) a organisé un grand meeting dans la sainte ville religieuse de Tivaouane pour l'investiture de leur candidat Sidy Ababacar Niang. C'était en présence du guide des Moustarchidines Serigne Moustapha Sy Al Makhatoum, Sidy Ababacar Niang, candidat de YAW dans la sainte ville de Maodo, Aïda Mbodj, Déthié Fall et Ousmane Sonko entre autres.



Prenant la parole, Aïda Mbodj a réitéré la montée en puissance de la coalition YAW avant d'inviter les militants et sympathisants à voter massivement pour leur coalition qui, dans les jours prochains, vont livrer une bataille épique contre leur adversaire pendant ses locales 2022.



Lors de son discours, Ousmane Sonko a pointé un doigt accusateur vers le Président Macky Sall. Qui, selon le leader de Pastef, fait tout pour briser la dynamique de leur mouvement dont le seul objectif est de libérer le peuple Sénégalais des difficultés qu'ils vivent.



Selon lui, "le Président Macky Sall n'a qu'un seul but qui est d'annihiler la montée de notre coalition". Par ailleurs, le leader de Pastef est revenu sur la rumeur concernant un éventuel couplage des locales et des législatives.



iD'après lui, " le Président Macky Sall prévoit d’organiser des législatives anticipées, ce qui entraînerait le report des locales..."